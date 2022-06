Mauro Ludwig reassume cadeira na Câmara de Vereadores de Tenente Portela

O vereador do PSDB Mauro Ludwig vai retomar a sua cadeira na Câmara de Vereadores de Tenente Portela a partir da sessão dessa segunda-feira, 13. Com a volta de Mauro, o suplente Luciano Berta Felipin, que estava no cargo desde o inicio da atual legislatura deixa o legislativo.

Mauro estava ocupando o cargo de Secretário do Desenvolvimento Rural do Município desde o início do mandato de Rosemar Sala e Nide Balestrin. Ele chegou a assumir a cadeira de vereador no ano passado e participou da votação para escolha da mesa diretora que elegeu o vereador do PP, Jaine Sales, presidente, mas depois retornou para o executivo devolvendo a cadeira para Berta.

Já havia nos bastidores da politica portelense uma expectativa nesse sentido, uma vez que Luciano votou contra o executivo no projeto de alteração do plano de carreira e de reajuste salarial dos professores na sessão passada. O então vereador também vinha tecendo algumas criticas ao executivo e havia anunciado que votaria contra um projeto que dispõe sobre a criação de cargos e que deverá ser votado nesta segunda.

Mauro Ludwig foi o vereador mais votado do PSDB nas eleições de 2020 com 420 votos. O partido tem ainda uma segunda cadeira na casa ocupada por Derli da Silva.

A prefeitura ainda não informou o nome de quem deverá substituir Mauro na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Na manhã de hoje o prefeito estava em reunião com seu primeiro escalão para definir o assunto.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.