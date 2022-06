CMO analisa créditos a fundos do Nordeste e Centro-Oeste e a órgãos do Executivo

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa esta semana o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 12/2022, que abre crédito suplementar de R$ 596,2 milhões para diversos órgãos do Poder Executivo.

A maior parte do crédito é para Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que irá receber R$ 409,8 milhões. O Fundo do Desenvolvimento do Nordeste terá R$ 6 milhões. Os montantes serão destinados ao financiamento de projetos do setor produtivo.

Os outros recursos serão distribuídos entre nove ministérios:

R$ 91,9 milhões para Infraestrutura, para manutenção dos serviços de controle de velocidade e pesagem em rodovias federais e cursos de capacitação para integrantes do Sistema Nacional de Trânsito;

R$ 30,3 milhões para Educação, para ampliação de matrículas na educação infantil, o aumento do número de escolas cívico-militares e o incremento no percentual de indígenas e quilombolas contemplados pelo programa de concessão de bolsas de estudos nas instituições federais de ensino superior e para o Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

R$ 18,2 milhões para Comunicações, para terceira etapa da Infovia Potiguar, que deve levar rede de dados de alta capacidade a todos os municípios do Rio Grande do Norte;

R$ 17,8 milhões para Saúde, para o atendimento de solicitação da bancada do Rio de Grande do Norte, de oferecer saneamento básico em pequenas comunidades rurais e quilombos, e pedido da bancada da Bahia, para custeio dos serviços de atenção primária à saúde;

R$ 10 milhões para Defesa, para produção de material militar da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) e para perícia requerida pelo Piauí, decorrente da ação movida contra o Ceará, que trata de litígio de limites entre os estados;

R$ 5,1 milhões para Desenvolvimento Regional, para estruturação de atividades produtivas e o desenvolvimento local integrado; ampliação e revitalização do Memorial Marechal Rondon; sistemas agroflorestais em Roraima; e para Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU);

R$ 3,5 milhões para o Ministério da Cidadania, para operacionalização da Central de Relacionamento da Ouvidoria-Geral da pasta e a implantação de restaurante popular em São Luís (MA);

R$ 2,6 milhões para Justiça e Segurança Pública: obras do Departamento de Polícia Federal;

R$ 900 mil para Agricultura promover soluções de tecnologia de informação para o Instituto Nacional de Meteorologia e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.

Do total de crédito suplementar, R$ 409,8 milhões são provenientes da incorporação de superávit financeiro no balanço patrimonial de 2021 e R$ 186,4 milhões do remanejamento de despesas.

A proposta será analisada pela CMO antes de seguir para votação do Plenário do Congresso Nacional.

Da Agência Câmara de Notícias