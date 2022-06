Progressistas destacam emendas parlamentares enviadas para Coronel Bicaco

Uma comitiva formada por representantes da Administração Municipal e do Poder Legislativo esteve em Brasília, entre os dias 30 de maio e 2 de junho, pleiteando a liberação de recursos financeiros e protocolando novas demandas de Coronel Bicaco.

O vereador Itamar Sartori (PP) reforçou que a viagem serviu para a solicitação de verbas federais para o município. Ele enfatizou a audiência realizada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) onde foram discutidos projetos voltados à criação de agroindústrias. — Coronel Bicaco pode ser contemplado com novas agroindústrias, basta elaborar os projetos e enviar ao ministério. Viemos otimistas com isso. O município precisa fomentar o setor primário — disse o progressista.

Em sua manifestação, Itamar Sartori confirmou a destinação de valores para pavimentações asfálticas e aquisição de uma pá carregadeira e um picador de galhos. — Essas emendas do deputado Afonso Hamm totalizam quase R$ 600 mil. Outros R$ 600 mil serão encaminhados pelo deputado Jerônimo Goergen em duas vezes — acrescentou o edil.

— Não estamos olhando que o prefeito é nosso adversário. Estamos olhando para nossa população e para o desenvolvimento do município — finalizou Itamar Sartori.

Antônio Martins (PP) – que preside o Poder Legislativo – lamentou as críticas dirigidas aos agentes políticos que viajam em busca de recursos financeiros. — Pessoas criticam porque não são sabedores do que vamos fazer lá, mas não tem problema. Tivemos êxito em nossa viagem — ponderou o progressista.

Segundo o presidente, R$ 300 mil destinados pelo deputado Jerônimo Goergen já estão nos cofres municipais e devem ser aplicados no desenvolvimento de ações. — Têm mais três emendas do deputado Afonso Hamm e três do deputado Pompeo de Mattos. Nós não podemos ser mesquinhos, ficar alheios a esse dinheiro que vem para o município. Temos que ir atrás e fomos — disse Antônio Martins.

O vereador revelou que também foram protocoladas demandas em gabinetes de outros parlamentares gaúchos. Ele ainda lembrou da reunião com o ministro da Agricultura sobre a abertura de agroindústrias para beneficiar a agricultura familiar, e dos encontros e reivindicações apresentadas aos senadores Lasier Martins e Luis Carlos Heinze.

