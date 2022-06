Secretaria instala Sala de Situação para acompanhamento da emergência em Saúde

Para monitorar as ações que estão sendo realizadas frente a emergência em saúde do Estado de Santa Catarina, decretada no dia 3 de junho, será publicada nesta sexta-feira a portaria que institui a instalação da Sala de Situação.

Este ambiente de trabalho será composto pelo gabinete da SES e superintendências; pelo Ministério Público (MP-SC) e Ministério da Saúde (MS), além dos Conselhos Estadual de Saúde (CES) e das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS).

O Governo do Estado, por meio da SES, está trabalhando em diferentes áreas de atuação, divididas em: prevenção, aporte financeiro para a atenção primária por meio de convênios com os municípios e investimentos na ampliação de leitos.

Os valores repassados aos entes municipais visam a ampliação do enfrentamento à dengue e as doenças respiratórias, por meio da aquisição de medicamentos, equipamentos e materiais permanentes, além do custeio de horas trabalhadas por profissionais de saúde, entre outras atividades. O acompanhamento em tempo real das ações será realizado pelo gabinete e superintendências, que farão parte da Sala de Situação.

Além disso, serão realizadas, a cada 14 dias, reuniões com o grupo ampliado, promovendo discussões e a atualização das ações prevista e já realizadas.