Fiocruz inaugura centro para processar dados de saúde de brasileiros

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) inaugurou hoje (9), no Parque Tecnológico da Bahia, o primeiro datacenter destinado ao processamento de dados administrativos e de saúde do Brasil. A estrutura facilitará a realização de alguns dos maiores estudos populacionais do mundo, com informações de mais de 130 milhões de pessoas.

O centro de processamento de dados, como também é chamado o datacenter, se destina a integrar os dados produzidos sobre a saúde da população brasileira com o objetivo de ampliar a capacidade de análise de dados do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz).

O Cidacs, que possui o maior estudo de saúde populacional do mundo, se dedica a investigar o impacto de políticas sociais e de saúde na população, utilizando informações de brasileiros pertencentes a famílias com baixa renda.

"O datacenter aumenta nossa capacidade de absorver novos projetos de pesquisa e dá mais agilidade aos projetos em curso”, disse o coordenador do Cidacs, Mauricio Barreto, em nota.

A vice-coordenadora, Maria Yury Ichihara, destaca que com o novo centro “poderemos vincular novas bases de dados de programas sociais, como o Criança Feliz, o Censo Escolar e a Relação Anual de Informações Sociais e aprofundar a análise de determinantes sociais e impactos de políticas em eventos de saúde em extratos populacionais e eventos raros”.

Este é o primeiro datacenter instalado emcontainerno Brasil, o que permite que seja deslocado com facilidade, bem como garante seu funcionamento de forma independente. Além de agregar sistemas computacionais, a estrutura possui gerador de energia próprio - o que permite maior segurança e estabilidade na análise das informações -, assim como sistemas de segurança.

*Estagiária sob a supervisão de Mario Toledo