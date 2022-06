Governador debate expansão de leitos de UTI neonatais e pediátricas no Ministério da Saúde

O governador Carlos Moisés se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília nesta quarta-feira, 08, para tratar da alta na ocupação dos leitos de UTI neonatais e pediátricos em Santa Catarina. Moisés detalhou ao ministro a estratégia do Governo do Estado para abrir 77 novos leitos de UTI e retaguarda deste tipo nos próximos três meses. Pelo menos 20 deles devem ser abertos já nos próximos 10 dias. A audiência foi acompanhada pelo secretário de Estado da Saúde, Aldo Baptista Neto.

O governador também debateu com o ministro quais dos novos leitos serão habilitados permanentemente. Para isso, ele solicitou a parceria do Ministério da Saúde. “Nós já ampliamos o número de leitos anteriormente. Por uma questão sazonal, isso não foi suficiente. Por isso, estamos adotando essa nova estratégia, com 77 novos leitos”, afirmou o governador após a audiência.

No encontro, o governador também solicitou ao ministro o envio de mais profissionais ao estado para atuar no combate à dengue. “O cenário da dengue hoje não combina com Santa Catarina. Nós percebemos uma diminuição do número de técnicos. Precisamos reforçar a estratégia de combate ao mosquito. Também estamos atuando ao lado dos municípios para ampliar a oferta de serviço, por meio de parcerias. Queremos cofinanciar”, detalhou o governador.

Outros temas tratados na conversa com Queiroga foram os processos de habilitação para novas especialidades em hospitais do estado, a dificuldade na aquisição de alguns medicamentos e o aumento da conectividade entre os sistemas do Estado e da União para a integração de dados.