Governador inaugura UTI pediátrica no hospital Bruno Born, em Lajeado, nesta terça (7)

Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, o hospital Bruno Born, em Lajeado, inaugura Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica com 10 leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade, que recebeu o nome de UTI pediátrica Lázaro José Dresch Kamphorst, foi contemplada com R$ 3,3 milhões do governo do Estado para a obra, por meio da primeira fase do programa Avançar na Saúde. A cerimônia ocorre nesta terça-feira (7/6), às 14h30, no auditório do hospital.

Aviso de pauta

O quê: inauguração da UTI Pediátrica Lázaro José Dresch Kamphorst

Quando: terça-feira (7/6), às 14h30

Onde: auditório do hospital Bruno Born - av. Benjamin Constant, 881 - Centro, Lajeado