Coronel Bicaco: Vereador cobra restituição de espaço cedido para empresa

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) utilizou parte do seu espaço no grande expediente da última sessão ordinária do mês de maio para cobrar providências visando a devolução do terreno cedido para a Celeiro Peças e Gás.

Em plenário, o progressista leu um trecho da resposta enviada pelo Poder Executivo ao seu pedido de providência. — A prefeitura diz que vistoriou o local e não existe nenhum vestígio de pessoas trabalhando — acrescentou o parlamentar.

A partir desta constatação, Luiz Flávio Rangel requereu que a Administração Municipal adote as medidas cabíveis para que o espaço no Distrito Industrial II retorne para o município.

Em uma reunião no Poder Legislativo, no ano passado, o proprietário da Celeiro Peças e Gás garantiu que o empreendimento – edificado às margens da ERS 317 – abriria as portas em abril de 2022.

