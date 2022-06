Coronel Bicaco: Edil pede prioridade no cascalhamento de rotas do transporte de leite e escolar

O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) apresentou uma proposição visando que a Administração Municipal priorize o cascalhamento das rotas utilizadas pelos transportadores de estudantes e da produção leiteira.

Em plenário, o pedetista reiterou que o pedido é para diminuir os problemas enfrentados pelos agricultores. — Sabemos que o número de produtores de leite reduziu bastante no município. Por isso, precisamos dar o máximo de incentivos para aqueles que continuam trabalhando nesta atividade — salientou o edil.

Na mesma solicitação, Lucas Santos da Cruz requereu que a Secretaria Municipal de Obras distribua cargas de cascalho para os agricultores usarem nas propriedades rurais.

Posta em votação, a proposição nº 014/2022 foi aprovada de maneira unânime.

