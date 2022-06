Progressista de Coronel Bicaco sugere construção de distrito industrial robusto em frente a BR 468

O vereador Itamar Sartori (PP) defendeu a criação de atrativos para que novas empresas se instalem em Coronel Bicaco e, assim, haja maior geração de emprego e renda.

O progressista destacou que vem há anos lutando no sentido de o município montar um distrito industrial robusto nas margens da BR 468. — Hoje temos o Paradouro Cassemiro Antoniolli que impressiona quem passa por ali, principalmente à noite. Nós ainda não conseguimos construir um parque industrial perto da rodovia e que atraia novos investimentos — lamentou Itamar Sartori.

O edil ressaltou a existência dos dois parques industriais em Coronel Bicaco. — Temos um lá na BR 468 e outro na ERS 317. Esse na saída para Redentora não tem muita visibilidade e é mais para abrigar empresas domésticas — disse o parlamentar.

— Nós não vamos desenvolver a industrialização enquanto não tivermos atrativos. Não precisamos correr atrás de grandes empresas. Podem ser empresas de pequeno porte, que irão tornando sua estrutura sólida e o parque industrial ficando mais pujante. Nossa localização é privilegiada em relação a outros municípios da Região Noroeste — finalizou Itamar Sartori.

