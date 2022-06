SP amplia vacinação de covid-19 e gripe para pessoas acima de 50 anos

A partir de hoje (6) pessoas com mais de 50 anos de idade e profissionais da saúde acima de 18 anos podem receber a segunda dose adicional (DA2) contra a covid-19 na capital paulista. Para receber as vacinas contra covid-19 é necessário ter recebido a primeira dose adicional há, pelo menos, quatro meses. Atualmente, idosos com alto grau de imunossupressão, maiores de 60 anos, que tenham tomado a DA2 há pelo menos quatro meses, já estão elegíveis para a aplicação da terceira dose adicional (DA3). A vacina da gripe também estará disponível para pessoas com mais de 50 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação ocorre em toda a rede: Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h, além de megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h.

A ampliação das campanhas ocorre após a manifestação favorável do Ministério da Saúde à solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que no dia 19 de maio enviou um ofício pedindo a autorização para aplicar os imunizantes em profissionais de saúde acima de 18 anos e para as pessoas entre 50 e 59 anos com comorbidades, além da primeira dose de reforço para adolescentes, pedido atendido na última semana.

Até sexta-feira (3), a capital havia aplicado 31.719.932 doses da covid-19. Destas, 9.828.635 são de primeira dose (D1) no público com mais de 18 anos, que corresponde a 110,4% de cobertura vacinal; enquanto 9.507.021 são de segunda dose (D2), que representa 106,9% de cobertura.

No público adulto, a primeira dose adicional (DA1) foi aplicada em 7.209.065 paulistanos, a DA2 foi recebida por 1.185.144 pessoas com mais de 60 anos, único público-alvo elegível nesta etapa da campanha até este domingo (5). A taxa de cobertura vacinal de DA1 e DA2 atualmente é de 78,1% e 60,8%, respectivamente.