Barra do Guarita recebe novo veículo para saúde

O município de Barra do Guarita recebeu um novo veículo para ser usado no transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de Peugeot Expert, de 11 lugares -, adquirido pelo município, com recursos de emenda parlamentar do Deputado Giovani Cherini.

O prefeito Rodrigo Locatelli Tisott explicou que o veículo é muito importante para qualificar ainda mais esse serviço que é de estrema importância para o município. Como não há hospital em Barra do Guarita, como na maioria dos municípios da região, o fluxo de transporte de pacientes é muito grande.

“Todos os dias, o município de Barra do Guarita, transporta centenas de pessoas até outros municípios para internações hospitalares, realização de exames e consultas médicas especializadas. É uma luta diária, de muito sofrimento, para quem busca o restabelecimento da sua saúde, mas o município está ao lado dos munícipes. Por isso também, e para um ir e vir com mais segurança e conforto, desde 2017 formamos a melhor frota de veículos da Secretaria de Saúde do município, de todos os tempos. E assim, vamos continuar melhorando”, destacou Tisott a respeito do assunto.

