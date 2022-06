Tenente Portela terá a segunda edição da Feira Negócios Daqui

O município de Tenente Portela está preparando a segunda edição da Feira Negócios Daqui. A primeira ocorreu ano passada direcionada para o agronegócio e energia solar. Desta vez o foco será a área do varejo. A feira é voltada para negócios e tem por característica a exposição apenas de empresas de Tenente Portela.

A expectativa da Administração é reunir lojas de confecções, de calçados, de móveis e decoração, de acessórios, joias e telefonia, além da agricultura familiar, entre outros. O evento está programado para os dias 12, 13 e 14/08, e ocorrerá no Ginásio, na Cripta e no pátio da Igreja Católica com apoio da Emater e da ACI de Tenente Portela.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo está mobilizando o comércio. Os expositores serão exclusivamente locais, e os estandes não terão custo para os participantes. Os lojistas interessados em expor podem se inscrever até o dia 30 deste mês na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Mais informações no telefone 3551-1863.

