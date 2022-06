Prefeitura de Coronel Bicaco realizou operação tapa-buracos em trecho da ERS 317

A precariedade e a quantidade de buracos na pista foram reduzidas com o trabalho efetuado por uma equipe da Secretaria Municipal de Obras. A ERS 317 é a principal ligação entre a cidade de Coronel Bicaco e o trevo da BR 468.

A medida consistiu no fechamento de inúmeros buracos e correção de algumas imperfeições, utilizando emulsão asfáltica. O material é oriundo da usina instalada no pátio da Secretaria Municipal de Obras. Vale destacar que o trecho de aproximadamente cinco quilômetros é estadual, portanto, de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER).

O objetivo foi melhorar as condições da rodovia, que é usada diariamente por dezenas de motoristas e pedestres.

