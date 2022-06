Comissão debate situação de aeroportos no Nordeste que serão explorados por empresa espanhola

Seis aeroportos do Nordeste serão administrados pela estatal espanhola Aena - (Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na quarta-feira (8) para debater os planos de investimento do bloco nordeste de aeroportos.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), autor do requerimento para realização da audiência, lembra que a estatal espanhola Aena venceu a disputa para administrar seis aeroportos no Nordeste, considerado o lote mais atrativo do conjunto de concessões de 12 aeroportos feitas pelo governo federal neste ano.

"A Aena, que tem 51% das ações controladas pelo Estado espanhol,

pagará ao governo brasileiro R$ 1,9 bilhão pelo direito de explorar essas seis

instalações durante os próximos 30 anos. A concessão inclui a possibilidade de uma prorrogação voluntária por mais cinco anos ao final do contrato. É o maior

investimento já feito pela Aena fora da Espanha, e a primeira vez que administrará sozinha um aeroporto no exterior", informou o deputado.

Carreras acredita que cabe à Comissão de Turismo da Câmara entender como se dará os planos de investimento da referida empresa e como ela fará a relação entre os aeroportos hoje superavitários e os deficitários.

Debatedores

Confirmaram presença no debate o diretor-presidente da estatal espanhola Aena Brasil, Fernando Santiago Yus; e o gerente de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, César Grandolgo.

Hora e local

A audiência será no plenário 5, às 15 horas.