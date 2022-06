Comissão debate importância da participação de idosos no processo eleitoral

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa debate nesta quarta-feira (8) a importância da participação da pessoa idosa no processo eleitoral. O debate atende a requerimento do deputado Denis Bezerra (PSB-CE)

O parlamentar destaca que população idosa tem crescido e que é necessário debater a sua importância no processo eleitoral, por meio da promoção de políticas públicas que incentivem o exercício da cidadania.

“É extremamente necessário que os idosos se mantenham ativos e escolham representantes que entendam a urgência de apresentar e realizar projetos que

valorizem uma geração que muito contribuiu para o desenvolvimento do País”, afirma.

Foram convidados:

– o secretário nacional de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Antonio Costa;

– a secretária-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Christine Peter da Silva;

– um representante da Central Judicial do idoso do TJDFT;

– um representante do Conselho Nacional do Ministério Público; e

– o representante Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) Vicente Faleiros.

A reunião será realizada às 15 horas, no plenário 12.