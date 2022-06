Comissão promove debate sobre abertura de agências bancárias aos sábados e domingos

Ivan Valente é autor do requerimento - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (8) para debater o Projeto de Lei 1043/19, de autoria do deputado David Soares (União-SP), que dispõe sobre a abertura de agências bancárias aos sábados e domingos.

O pedido para o debate é do deputado Ivan Valente (Psol-SP). Ele quer abrir diálogo com as entidades que acompanham o tema.

Foram convidados para a audiência pública, entre outros:

o presidente da Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp, Camilo Fernandes dos Santos;

o diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulaçãoda Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Amaury Oliva.

Confira a lista completa de convidados.

A reunião ocorre às 9h30, no plenário 8.