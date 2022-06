Comissão debate prejuízos ao Programa Antártico Brasileiro na pandemia

Deputados querem conhecer situação atual dos programas e projetos - (Foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional debate, nesta quarta-feira (8), os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 e pelas as medidas restritivas impostas às pesquisas cientificas no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (Proantar). A audiência pública foi proposta pelo deputado José Rocha (União-BA).

Os deputados vão ouvir o secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar da Marinha do Brasil, o contra-almirante Marco Antônio Linhares Soares. “Com retomada da normalidade, julgamos necessária a realização da audiência pública para que possamos conhecer a situação atual dos programas e projetos em execução” afirma José Rocha.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 3.