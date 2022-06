Superlotação de pátios de veículos apreendidos é tema de audiência na quarta

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados reúne-se na próxima quarta-feira (8) para discutir a superlotação dos espaços destinados a guarda e depósito de veículos.

O deputado Bosco Costa (PL-SE), que pediu a realização do debate, afirma que os pátios dos órgãos de trânsito e da Polícia Rodoviária Federal estão cada vez mais lotados de veículos removidos por algum tipo de irregularidade ou avariados em decorrência de acidentes de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que, se não reclamados pelos respectivos proprietários em 60 dias, esses veículos deverão ser leiloados pelo órgão competente. “No entanto, a impressão que se tem é que quantidade de veículos que entra nos depósitos é bem maior do que a que sai”, afirma Costa.

Segundo o deputado, muitos veículos ficam nesses depósitos meses, até anos, à espera de solução ou de leilão que possa lhes dar destinação. “A demora na realização dos leilões traz enormes prejuízos ao poder público e aos proprietários dos veículos”, afirma Costa explicando que, por ficarem expostos às intempéries, os veículos ficam deteriorados, o que reduz seu valor de venda.

A receita obtida com a venda, segundo o parlamentar, nem cobre as despesas com depósito, multas e tributos incidentes sobre o veículo.

Foram convidados para debater o assunto com a comissão, entre outros, o secretário Nacional de Trânsito (Senatran), Frederico de Moura Carneiro, o diretor-geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e o presidente da Associação Brasileira de Leiloeiros Públicos Oficiais (Asbralei), Clécio Oliveira de Carvalho.

A audiência será realizada no plenário 11, a partir das 8h30. Os interessados poderão acompanhar os debates, ao vivo, por meio do portal e-Democracia.