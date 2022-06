Comissão de Educação debate tecnologia assistiva de leitura na próxima semana

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, na próxima quarta-feira (8), audiência pública sobre a apresentação da tecnologia assistiva israelense OrCam MyEye. A tecnologia auxilia estudantes com deficiência visual, baixa visão, dislexos e com outras necessidades especiais.

Trata-se de uma câmera no tamanho de um dedo, que se fixa magneticamente a qualquer moldura de óculos e lê o texto impresso e digital em voz alta de qualquer superfície, reconhece rostos, produtos, notas de dinheiro, entre outros.

Os deputados vão ouvir o sócio da Mais Autonomia - Tecnologias Assistivas e representante exclusivo da tecnologia israelense OrCam MyEye, Doron Menashe Sadka. A apresentação foi solicitada pela deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (União-TO).

“O equipamento já está sendo usado no Brasil em redes de ensino de alguns estados e municípios com resultados satisfatórios com o uso dessa tecnologia para estudantes com dificuldades de leitura”, disse Professora Dorinha.