Vista Gaúcha: Prefeito se reúne com sindicato dos servidores

Encontro ocorreu no gabinete do prefeito de Vista Gaúcha (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira 02/06, estiveram reunidos Administração Municipal e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vista Gaúcha.

O encontro serviu para discutir a complementação do aumento salarial dos servidores Públicos que vai resultar num total em 15,30% o para o ano de 2022. A complementação será paga a partir de 01/07.

Ficou também acertado que será feito a antecipação de 50% do décimo terceiro salário até o dia 10/07/22 para todos os servidores públicos municipais. Definiu-se também que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Administração Municipal farão uma avaliação referente aos atestados dos funcionários para que possam instituir um programa mensal de apoio alimentação como incentivo.

Para o Prefeito Locatelli o encontro foi muito importante tanto para a Administração quanto para o Sindicato, pois ambos tiveram a possibilidade de explanar seus motivos e no final todos saíram satisfeitos, tendo em vista que o diálogo faz parte do dia a dia e que a Administração Locatelli e André, tem um compromisso muito importante com os Servidores Públicos Municipais.

