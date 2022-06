Tenente Portela divulga primeiros eventos da programação de aniversário

O Município já deu início aos preparativos para a programação alusiva aos 67 anos de Tenente Portela. A coordenação está a cargo da Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social, e envolve todos os demais setores do Governo. “Com a participação da comunidade, vamos retomar alguns eventos que, devido a pandemia, ficaram de fora da programação do último ano”, destaca o titular da pasta, Paulo Farias. Conforme ele, as atividades deverão se estender por aproximadamente um mês, começando no final de julho e seguindo até o último fim de semana de agosto.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:

Entre os eventos confirmados, está a volta do “Motocross”, organizado pelo Moto Clube Bronko, previsto para o dia 07/08. O Hospital Santo Antônio também deverá retomar o seu tradicional “Café Colonial”, no dia 06/08. A Feira Portelense do Livro, a FEPORLI, promovida pela Escola Estadual Sepé Tiaraju, voltará com sua edição presencial, nos dias 10 e 11/08. No interior, a Comunidade do distrito de Braço Forte, resgatará o Concurso de Vinhos Artesanais, que ocorrerá durante o “Almoço Italiano” no dia 31/07. Este evento tem o apoio da Emater que também será parceira do distrito de Daltro Filho, onde acontecerá mais uma edição da Festa do Peixe, no dia 27/08. No distrito de São Pedro, a Escola General Osório, trará de volta o seu “Café Colonial”, dia 26/08.

A 23ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, de 05 a 08/08, mais uma vez, mobilizará os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira. A expectativa é de reunir cerca de 150 cavalarianos, incluindo representantes dos municípios de Pinheirinho do Vale, Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita e Miraguaí. Outra entidade que também marcará presença na programação é o Rotary Club, que fará no dia 20/08 a sua tradicional Feijoada. A comunidade indígena terá o seu destaque na programação com um evento no dia 09/08, que marcará também o “Dia Internacional dos Povos Indígenas”.

Tem ainda os eventos promovidos diretamente pela Prefeitura. O destaque ficará por conta da segunda edição da “Negócios Daqui”. Desta vez a feira será voltado ao setor varejista, entre eles, lojas de confecções, de calçados, de móveis e decoração, de acessórios, joias e telefonia, além da agricultura familiar, entre outros. O evento está programado para os dias 12, 13 e 14/08, e ocorrerá no Ginásio, na Cripta e no pátio da Igreja Católica. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo está mobilizando o comércio. Os expositores serão exclusivamente locais, e os estandes não terão custo para os participantes.

Além da “Negócios Daqui”, a Prefeitura promoverá uma “Live Show”, dia 17, com jantar por adesão onde será entregue o troféu “Orgulho de Nossa Gente” em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por importantes instituições locais. No dia 18/08, data do aniversário, haverá a “Festa dos 67 anos”, evento popular com destaque para o bolo de 67 metros. Neste dia também, haverá a recepção aos membros da Liga da Defesa Nacional do RS, que assim como em 2021, novamente incluíram Tenente Portela no roteiro da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, agora na sua 85ª edição.

Através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a programação terá ainda Jogos Escolares, na semana de 08 a 11/08, e o Seminário Regional de Educação Fiscal, nos dias 25 e 26/08. O evento religioso deste ano, ocorrerá em parceria com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no dia 19/08. Nesta data também ocorrerá a inauguração junto ao Bosque Municipal do “Memorial Caminhos da Saudade”, que homenageará as vítimas portelenses da Covid-19. Outras inaugurações e lançamentos de obras públicas também deverão ocorrer durante o período.

A programação não está fechada, outros eventos serão inseridos, inclusive, as entidades que pretendem confirmar atividades para este período, deverão contatar com a Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social.

