Comissão debate instituição do Dia Nacional do Atirador Esportivo Brasileiro

Tomaz Silva/Agência Brasil Data é alusiva primeira medalha olímpica do Brasil, conquistada no tiro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (7) a instituição do Dia Nacional do Atirador Esportivo Brasileiro, a ser comemorado em 3 de agosto. O debate foi sugerido pelo deputado Delegado Antônio Furtado (União-RJ), que é autor de projeto de lei com esse propósito (PL 2711/21).

O deputado explica que a homenagem coincidirá com a data da conquista da primeira medalha olímpica de ouro do Brasil, conquistada no tiro, em Antuérpia, na Bélgica, em 1920. “Ao longo dos anos, o tiro desportivo evoluiu bastante mas permanece estigmatizado por setores desinformados da sociedade civil e contando com o esforço abnegado de seus praticantes, que não raro alcançam expressivas conquistas nos torneios internacionais de que participam”, afirma.

Foram convidados:

- o advogado criminalista e Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), Antonio Carlos de Souza Santana;

- o diretor Associação Brasileira de Atiradores Civis (Abate), Arnaldo Adaz;

- o chefe Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, Wenceslau de Almeida Lopes;

- o presidente Clube Esportivo de Atiradores, Colecionadores e Caçadores do Distrito Federal, Hertz Brenner;

- o proprietário e editor Portal Chumbo Grosso Armas, Rafael Augusto Salerno; e

- o presidente Clube de Tiro e Caça BigBoar - DF, Rodrigo Moreira.

A reunião será realizada às 17 horas, no plenário 6.