Comissão debate capacitação de profissionais para apoio a pessoas com deficiência nas escolas

Adulto auxilia criança com deficiência a ler - (Foto: Depositphotos)

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) para discutir sobre a proporcionalidade e capacitação dos profissionais de apoio às pessoas com deficiência em instituições de ensino.

"As instituições de ensino devem estar preparadas para oferecer um atendimento digno para pessoas com deficiência. Para tanto, é preciso preparo e especialização de toda a equipe", diz a deputada Soraya Santos (PL-RJ) ao justificar o pedido de realização do debate.

Foram convidados para a audiência pública representantes do Ministério da Educação, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Centro de Formação Continuada de Rio Bonito (RJ). Confira aqui a lista completa.

O evento será realizado às 13 horas, no plenário 13, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.