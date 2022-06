Ministério da Saúde já investiu em 50 projetos de teleatendimento

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala hoje (2), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre o crescimento da demanda por atendimentos remotos e a regularização do serviço por meio de portaria publicada pela manhã. Queiroga fala ainda sobre os 50 projetos de teleatendimento que receberam investimentos do governo federal, expectativas com a ampliação da campanha de vacinação contra a covid-19 e o sarampo.

Destaques do dia: Portaria regulamenta atendimentos de saúde à distância O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje (2) a portaria que regulamenta o programa Telessaúde Brasil, para atendimentos especializados médicos a distância a municípios localizados em áreas remotas, rurais e indígenas do país.

Fiocruz identifica 25 casos da variante XQ no Rio Grande do Sul A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou 25 casos da cepa recombinante XQ, no Rio Grande do Sul, confirmando hoje (2) que o estado é o primeiro onde há transmissão local desse vírus da covid-19. O coronavírus XQ é uma mistura do genoma de duas linhagens da variante Ômicron, BA.1 e BA.2.

Covid-19: futuro da pandemia depende de mais estudos sobre a vacina Para que a pandemia de covid-19 possa ser considerada superada, é preciso mais investimento em pesquisa e em vacina, bem como uma distribuição mais igualitária dos imunizantes entre os países. A opinião é do pesquisador Júlio Croda, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Mato Grosso do Sul e integrante do Observatório Covid-19.

*Matéria em atualização.