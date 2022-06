Comissão de Legislação Participativa ouve demandas e prioridades da sociedade civil

Pedro Uczai espera colher subsídios para o plano de trabalho da comissão - (Foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados)

A Comissão de Legislação Participativa promove mesa-redonda na terça-feira (7) com representantes da sociedade civil sobre as demandas e prioridades para 2022. O debate foi solicitado pelo deputado Pedro Uczai (PT-SC), que preside o colegiado. Ele espera colher subsídios para o plano de trabalho da comissão.

“A Comissão de Legislação Participativa é a comissão permanente da Câmara dos Deputados que regimentalmente está apta a receber sugestões de iniciativa legislativa, apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas. A comissão é o fórum por meio do qual a sociedade civil poderá intervir no sistema de produção das normas e no processo legislativo da Casa”, afirma o parlamentar.

O debate será realizado às 13 horas.