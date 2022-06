Comissão promove debate sobre segurança alimentar e o retorno do Brasil ao mapa da fome

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) sobre segurança alimentar como política pública de saúde e o retorno do Brasil ao mapa da fome.

O pedido para realização do debate é das deputadas Alice Portugal (PCdoB-BA) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ). As deputadas citam dados de organismos internacionais (FAO, ONU e OMS) mostrando que a insegurança alimentar quase dobrou no País. "A fome atingiu 7,5 milhões de brasileiros. Já entre 2014 e 2016, esse número era bem menor: 3,9 milhões", apontam as deputadas. Elas culpam o governo federal, que consideram "inepto", pela situação. "A falta de renda atinge em cheio mais de 14 milhões de desempregados", completam.

Foram convidados para a audiência:

o epidemiologista e Diretor do Centro Internacional para a Equidade em Saúde Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Cesar Victora;

a professora da Unicamp e Presidente Developmental Origins of Health and Disease Brasil, Patrícia Aline Boer;

a professora da Faculdade de Medicina do ABC Fabíola Isabel Suano de Souza;

um representante da FAO Rafael Zavala;

a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Teresa Campelo.

A audiência ocorre às 10 horas, no plenário 7, com transmissão interativa pelo e-democracia.