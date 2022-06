Comissão de Educação debate situação das universidades federais

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove nesta segunda-feira (6) debate sobre a situação institucional das universidades federais brasileiras. A audiência pública atende a requerimento apresentado por diversos deputados.

De acordo com o deputado Rogério Correia (PT-MG), um dos que pediram o debate, os consecutivos cortes no orçamento da educação têm preocupado gravemente a sociedade brasileira. Segundo ele, vetos e cortes ao orçamento atingiram a ordem de R$ 3,18 bilhões.

“As universidades federais têm se organizado num planejamento de retorno às atividades presenciais e o orçamento de R$ 5,3 bilhões está muito distante da

projeção apresentada pelas instituições como o mínimo necessário para o bom

funcionamento”, afirmou

Foram convidados:

- o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Marcus Vinicius David;

- o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Renato Janine Ribeiro;

- o vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Evandro Soares da Silva;

- o coordenador do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração (Forplad), Franklin Matos Silva Júnior;

- o professor representante do Observatório do Conhecimento, Daniel Peres; e

- a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 10. Os interessados podem acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.