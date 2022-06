Câmara aprova urgência para projeto que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2676/21, do deputado Eros Biondini (PL-MG), que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens. A data comemorativa celebra movimento que busca engajar na Igreja Católica homens de todas as gerações, mediante esse ato de fé e devoção, como estímulo fundamental à formação da família cristã e da sociedade como um todo.

No Brasil, o movimento foi iniciado por Frei Peregrino, em 8 de setembro de 1936, no povoado da Vila da Providência, hoje cidade de Itabi (SE). O Terço dos Homens começou a partir da iniciativa de um pequeno grupo de homens, que faziam essa oração na rua, enquanto suas esposas participavam das reuniões do movimento. Nos anos seguintes, a prática se expandiu para diversas paróquias do estado de Pernambuco.

Desde 2009, são realizadas romarias anuais do Terço dos Homens ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

