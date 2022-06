Deputados dão início às votações do Plenário; acompanhe

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados com 345 parlamentares registrados na sessão deliberativa semipresencial. No momento, os deputados analisam requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2676/21, que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens.

Entre as 20 propostas na pauta, também podem ir à votação:

- Projeto de Lei 1984/21, do deputado Roman (Patriota-PR), que dá o nome de Jaime Lerner à nova ponte de integração Brasil e Paraguai;

- Projeto de Lei 1070/21, do Senado, que promove a Campanha Junho Verde para educação ambiental;

- Projeto de Lei Complementar 49/22, da deputada Celina Leão, que define novos códigos no sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para os profissionais de beleza. A classificação pode permitir o registro desses profissionais pelo Simples ou como microempreendedor individual (MEI).

