Dólar sobe para R$ 4,80 e fecha no maior valor em uma semana

Em um dia em que os receios internacionais voltaram a ficar mais fortes, o dólar subiu e fechou no maior valor em uma semana. Após operar em alta na maior parte do dia, a bolsa de valores perdeu força perto do fim das negociações e fechou estável, em meio à deterioração nos mercados externos.



O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (1º) vendido a R$ 4,804, com alta de R$ 0,051 (+1,08%). A cotação iniciou o dia em baixa, mas reverteu a tendência ainda no fim da manhã. Na máxima do dia, por volta das 14h, a moeda norte-americana aproximou-se de R$ 4,82.



O mercado de ações também teve um dia volátil. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 111.360 pontos, com leve alta de 0,01%. O indicador começou em alta, impulsionado pela valorização do minério de ferro após o abrandamento dolockdownem regiões da China. No entanto, a baixa das bolsas norte-americanas pesou e influiu no mercado financeiro global.



O dólar teve um dia de alta em todo o planeta após declarações de um diretor regional do Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano, que defendeu a continuidade do aumento dos juros nos Estados Unidos para combater a inflação, que está no maior nível em 40 anos. Os juros dos títulos do Tesouro norte-americano, considerados os papéis mais seguros do mundo, subiram, pressionando o marcado financeiro global.



