Secretaria da Saúde e Instituto do Câncer Infantil lançam o projeto Tele Oncoped na quinta-feira (2)

O governo do Estado lançará o Tele Oncoped às 11h de quinta-feira (2/6), no Palácio Piratini. Trata-se de um serviço de teleconsultoria e telemedicina que tem o objetivo de auxiliar profissionais da saúde a diagnosticar casos de câncer infantil. O projeto é fruto de um convênio entre a Secretaria da Saúde (SES) e o Instituto do Câncer Infantil (ICI) assinado em novembro de 2011.

Aviso de pauta

O quê:lançamento do projeto Tele Oncoped

Quando:quinta-feira (2/6), às 11h

Onde:Salão Negrinho do Pastoreio – Palácio Piratini