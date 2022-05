ACI de Tenente Portela escolhe nova diretoria

A ACI - Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela - realizou sua Assembleia Geral Ordinária na noite desta segunda-feira, 30, onde definiu a nova diretoria que comandará a entidade pelos próximos dois anos.

Antônio Ganacini assumiu a presidência em substituição a Tiago Sganderla que fechou o terceiro mandato na presidência da associação. Tiago segue na diretoria, mas agora na condição de conselheiro fiscal.

Em seu discurso de despedida, Sganderla ressaltou a importância da parceria estabelecida entre todos os associados, e agradeceu a todos que fizeram parte da diretoria nas últimas três gestões e finalizou desejando um bom trabalho para o novo grupo que assume.

Ganacini por sua vez agradeceu a confiança dos associados e disse que dentro dos próximos dias estará visitando todos para trocar ideias e definir ações que serão implantadas pela entidade. Ele também disse que a diretoria vai rever os valores pagos pelos associados para tornar a ACI mais acessível e assim atrair novos empreendimentos.

Atualmente a ACI de Tenente Portela possuí 120 associados. O planejamento da nova diretoria é aumentar esse número sendo que o novo presidente sonha em dobrar a quantidade de empresas e industrias até o final da sua gestão.

Na assembleia também foram discutidas e aprovadas duas mudanças no estatuto da entidade. A primeira em relação a forma de votação, estabelecendo que em caso de apenas uma chapa concorrendo a diretoria, a escolha ocorra por aclamação e não por escrutínio secreto. A votação individual e secreta será mantida para quando houver mais de uma chapa concorrendo.

Outra mudança aprovada pela assembleia foi a inclusão de um parágrafo que permite que a diretoria monte um conselho consultivo, denominado pelos proponentes como “conselho de ideias” que vai colaborar com a diretoria. Os membros desse conselho não terão direito a voto e nem poder de escolha servindo apenas como consultores da diretoria em questão.

