Balsas voltam a fazer a travessia entre RS e SC

As balsas ficaram ancoradas no dia de ontem (Foto: Jalmo Fornari)

As balsas que fazem a travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga retomaram os serviços na manhã de hoje, 31, após quase 24 horas de inatividade em virtude do volume das águas do Rio Uruguai.

Ontem o nível das águas se aproximou dos 10 metros acima do normal, motivo pelo qual a Defesa Civil de Santa Catarina orientou as empresas a suspenderem o transporte de veículos entre as duas margens. Os barcos pequenos, que transportam passageiros, seguiram operando mesmo com a alta do rio.

Durante o dia hoje, 31, também deverá ser retomada a travessia entre Porto Soberto e El Soberbio, ligação fluvial entre Brasil e Argentina, que pelo mesmo motivo também esteve suspensa no dia de ontem.

