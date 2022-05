Coronel Bicaco inicia campanha de apoio ao comércio local e sorteará dez prêmios

O Poder Executivo de Coronel Bicaco editou o decreto nº 061/2022 que regulamenta a campanha de estímulo ao aumento da arrecadação e apoio ao comércio local para o exercício deste ano.

A ‘Campanha 2022 Premiado’ vai contemplar os contribuintes do ICMS e os consumidores de mercadorias, no âmbito do município, mediante a apresentação de documento hábil com data a partir de 1º de janeiro deste ano. As notas fiscais – cujo valor ou soma dos valores precisa ser igual ou maior a R$ 100,00 – deverão ser trocadas por cartelas na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, no horário de expediente.

Para atender ao Programa de Integração Tributária (PIT), que avalia as ações municipais de incentivos em cada semestre, a ‘Campanha 2022 Premiado’ será realizada em duas etapas, com sorteios nos dias 30 de junho e 30 de dezembro.

De acordo com o regulamento, os participantes da primeira etapa continuam concorrendo aos prêmios da segunda etapa, exceto, os eventuais contemplados. Os ganhadores terão que retirar o prêmio no prédio da Prefeitura Municipal. O prazo é de 60 dias subsequentes à data do sorteio.

VEJA A PREMIAÇÃO DE CADA ETAPA DA CAMPANHA

Sorteio de 30 de junho:

- 1º prêmio: Uma TV LED;

- 2º prêmio: Uma máquina de lavar;

- 3º prêmio: Um freezer horizontal;

- 4º prêmio: Uma bicicleta;

- 5º prêmio: Um forno microondas;

Sorteio de 30 de dezembro:

- 1º prêmio: Uma TV LED;

- 2º prêmio: Um notebook;

- 3º prêmio: Uma geladeira;

- 4º prêmio: Uma bicicleta;

- 5º prêmio: Um forno microondas;

