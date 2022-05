Adolescentes paulistanos recebem dose de reforço a partir de amanhã

Adolescentes e jovens entre 12 e 17 anos de idade e que vivam na cidade de São Paulo poderão tomar a dose de reforço de vacina contra a covid-19 a partir de amanhã (30). Segundo a prefeitura, a aplicação da dose de reforço foi autorizada pelo Ministério da Saúde e vai ajudar a controlar um novo aumento nos casos e internações por covid-19 que tem sido observada nas últimas semanas.

“Além da proteção individual do adolescente, essa ampliação contribui diretamente para a preservação da estabilidade no cenário epidemiológico neste momento de chegada do inverno, onde é esperado um aumento de doenças respiratórias, entre elas, a covid-19", disse o secretário municipal da saúde Luiz Carlos Zamarco.

A dose de reforço estará disponível para os adolescentes e jovens que já tomaram a segunda dose de vacina contra a covid-19 há pelo menos quatro meses. Para essa imunização serão utilizadas vacinas da Pfizer/BioNTech e da CoronaVac/Butantan/Sinovac, conforme disponibilidade nos postos de saúde. No caso de adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer/BioNTech será utilizada.

Desde fevereiro deste ano, a dose de reforço estava disponível apenas para adolescentes imunossuprimidos e, segundo a prefeitura, 4.520 doses foram aplicadas neste caso.

No público de 12 a 17 anos da cidade de São Paulo a cobertura vacinal é de 115% para primeira dose e 103% para segunda dose.

A lista de postos e unidades de saúde onde serão aplicadas as doses de reforço para adolescentes pode ser consultada no siteVacina Sampa .