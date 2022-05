ESF 02 de Tenente Portela e rede bem cuidar promovem segundo encontro de idosos

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento promoveu na tarde desta quarta-feira, 25, o segundo encontro do Grupo de Idosos do ESF 02/Rede Bem Cuidar. O evento oportunizou um momento de auto-conhecimento e auto-cuidado através das orientações da psicóloga Elisangela Pelegrini.

Teve ainda a integração com a valorização dos talentos locais que contou com a apresentação artística e musical de José da Maia e incentivo a prática de atividades físicas alusivo ao Dia do Desafio com a parceria do educador físico Cristian Parode Eberhart e Academia Fitness Experience.

O encontro contou ainda com ações de vacinação e aferição da pressão arterial, realizadas pelos servidores da Saúde municipal. Ao todo, 46 idosos participaram das atividades. A secretária de Saúde, Magna Sinhori, agradeceu o empenho e dedicação dos profissionais envolvidos e em especial pelo comparecimento de todos os idosos. Ela também agradeceu o Rotary pela cedência da Casa da Amizade.

