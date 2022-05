CCJ aprova criação do Dia Nacional do Endocrinologista, a ser celebrado em 1º de setembro

Hiran Gonçalves recomendou a aprovação do texto - (Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 636/19, do Senado, que cria o Dia Nacional do Endocrinologista. Pela proposta, a data deve ser celebrada anualmente no dia 1º de setembro.

O relator, deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), apresentou parecer pela constitucionalidade do texto, que tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário.

Segundo o autor da proposta, senador Jorginho Mello (PL-SC), é preciso valorizar a profissão. “As duas maiores epidemias do mundo atual, a obesidade e o diabetes mellitus, são da competência do endocrinologista, e tratá-las representa um enorme benefício, não só para os indivíduos afetados, mas para toda a sociedade e o sistema de saúde, que pode canalizar seus recursos para o atendimento de outras doenças”, afirma.

