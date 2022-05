Comissões promovem debates sobre o combate ao câncer

A comissão especial destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil encerra, nesta quinta-feira (26), os debates sobre a importância do diagnóstico, tratamento, reabilitação do câncer no Brasil.

Na terça-feira (24) especialistas ouvidos pelos deputados reforçaram a necessidade de políticas públicas para melhorar a prevenção e o diagnóstico dos vários tipos de câncer.

Os debates fazem parte da programação da Semana Nacional de Combate ao Câncer, realizada a pedido da deputada Silvia Cristina (PL-RO), relatora da comissão especial. Para ela, o combate ao câncer merece destaque nacional. "Nesta semana dedicada ao tema, será possível contar com a participação de todos os atores envolvidos nessa causa", destacou.

As atividades desta quinta serão realizados, no plenário 7, a partir das 9 horas.

Confira a programação do último dia.