Lincoln Portela é eleito 1º vice-presidente da Câmara; acompanhe

A Câmara dos Deputados elegeu o deputado Lincoln Portela (PL-MG), com 232 votos, para o cargo de 1º vice-presidente da Casa. Nos termos do acordo feito para a eleição da Mesa Diretora no biênio de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023, a vaga para a 1ª vice-presidência cabe ao PL.

Os demais candidatos obtiveram os seguintes votos:

- Capitão Augusto (PL-SP): 24 votos

- Fernando Rodolfo (PL-PE): 40 votos

- Bosco Costa (PL-SE): 11 votos

- Flávia Arruda (PL-DF): 83 votos

Houve 16 votos em branco para esse cargo.

Demais cargos

Para a 2ª Secretaria, foi conduzido ao cargo o candidato único do PT, ao qual cabe a indicação: o deputado Odair Cunha (PT-MG) obteve 325 votos. Houve 81 em branco.

Na 3ª Secretaria, a deputada Geovania de Sá (PSDB-SC) obteve 380 votos como única candidata indicada pelo partido ao cargo. Houve 26 votos brancos.

A votação em Plenário foi nominal e secreta. Os três cargos haviam ficado vagos em razão da mudança de partido dos titulares.

