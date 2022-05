Cinco instituições de saúde são agraciadas pelo Prêmio Dr. Pinotti de 2022

Em solenidade no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, foi entregue nesta quarta-feira (25) a edição 2022 do Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher.

Foram agraciadas cinco instituições de saúde, selecionadas por se destacarem na promoção ao acesso e qualificação dos serviços de saúde da mulher. A escolha é feita por um conselho deliberativo formado por deputados.

A Associação Ilumina, de Piracicaba, foi uma das agraciadas. Indicada para o prêmio pelo deputado General Peternelli (União-SP), a entidade é especializada em prevenção e diagnóstico precoce do câncer feminino, em especial de mama, intestino, pele, boca, colo de útero, cabeça e pescoço. A fundadora do instituto, Adriana Moreira, falou sobre o trabalho da instituição.

“São 475 mil pessoas sensibilizadas, 128 mil pessoas rastreadas, 65 mil exames preventivos realizados e 880 casos iniciais de câncer em dois anos de implantação, totalmente gratuitos para Piracicaba e região”, disse.

De Brasília, foi agraciado o Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa, referência no atendimento de casos de endometriose profunda, serviço de reprodução humana, com uso de técnicas de reprodução assistida, uroginecologia, gestação de alto risco e medicina fetal, com cuidados paliativos perinatais. O prêmio foi uma indicação do deputado Luís Miranda (Republicanos-DF). O hospital foi representado pela diretora Marina Araújo.

Do Norte do país foi premiado o Centro de Referência da Saúde da Mulher, que é focado em pré-natal, no incentivo ao parto natural, na redução do número de cesáreas desnecessárias e da mortalidade materna. Indicado pela deputada Mariana Carvalho (Republicanos-RO), o hospital de Porto Velho também enfrenta a violência contra a mulher e promove o planejamento familiar.

Gestantes

A Maternidade Mariana Bulhões de Nova Iguaçu recebeu o prêmio por indicação do deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ). O hospital fluminense faz em média 700 partos por mês e recebe gestantes de média e alta complexidades. Cerca de 40% delas são de fora de Nova Iguaçu, como explicou o diretor do hospital, Adriano Pereira.

“Nós fazemos 30 mil atendimentos de emergência por ano, são 8 mil procedimentos por ano entre partos, cesáreas, curetagem e outros procedimentos obstétricos, 430 internações em UTI materna, pacientes graves, 730 internações em UTI neonatal”, informou.

De Alagoas, foi agraciado o Hospital de Amor – Instituto de Prevenção. Em Arapiraca, a instituição trabalha com atenção voltada especialmente à prevenção e ao diagnóstico de casos de câncer de mama e do colo do útero. A indicação foi feita pela deputada Tereza Nelma (PSD-AL), que é paciente de câncer.

“Estou enfrentando o quinto câncer, eu tenho metástase. Quando tive a oportunidade de estar deputada federal, eu falava que as minhas ações seriam muito voltadas para as mulheres terem tratamento digno, terem acesso ao tratamento, que isso não acontece em nosso país”, disse a deputada. O Hospital de Amor surgiu em Barretos, São Paulo. A unidade de Arapiraca é a 25ª do hospital.

Honraria

O evento teve a participação da quarta-secretária da Câmara, deputada Rosângela Gomes (Republicanos-RJ). “ É extremamente relevante essa honraria a essas entidades que se destacaram na prestação de serviço, no que tange ao tratamento da saúde da mulher, mérito reconhecidíssimo aqui pelos parlamentares, que de forma brilhante fizeram a indicação para que essas instituições hoje fossem aqui agraciadas. Então é sempre muito importante uma atividade, uma ação como essa no parlamento brasileiro”, disse a deputada.

A data escolhida para entrega do Prêmio Dr. Pinotti faz referência ao Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, 28 de maio, que também é o Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher. A premiação leva o nome do médico ginecologista, professor universitário e político José Aristodemo Pinotti, que foi deputado federal e se dedicou a melhorar o acesso à saúde pública pela população, especialmente a feminina.