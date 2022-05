Contabilistas serão homenageados em sessão especial

Iniciativa do senador Izalci, a sessão irá celebrar o Dia do Contabilista, comemorado em 25 de abril - Getty Images/iStockphoto

O Senado vai homenagear o Dia do Contabilista, em sessão especial semipresencial a ser realizada na quarta-feira (18), às 10h, em Plenário.

Desde 1926, comemora-se no Brasil, em 25 de abril, o Dia do Contabilista, categoria profissional que engloba contadores (bacharéis em Ciências Contábeis) e técnicos em contabilidade (ensino médio), explica o autor da homenagem, senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Segundo ele, o país conta hoje com mais de 540 mil membros inscritos nos conselhos regionais de contabilidade, o que justifica a realização da homenagem.

“Passados quase 90 anos da data que marcou o início da luta pela regulamentação da profissão, sendo definitivamente conquistada em 1946, é perceptível a mudança na forma como a sociedade enxerga o profissional da contabilidade. Cada vez mais, as empresas, os contribuintes e o cidadão percebem o alcance do trabalho do contabilista, que é figura chave para que as organizações tenham êxito. Qual uma bússola, ele ajuda a administração a manter a rota prevista e afasta as incertezas provocadas por turbulências que atingem a economia mundial e o mercado”, afirma Izalci no requerimento de realização da sessão (RQS 217/2022).

De acordo com Izalci, a tarefa do contabilista, entre outras, é de organizar e supervisionar a contabilidade de uma empresa ou instituição pública ou privada. Em sua opinião, os contabilistas exercem relevante função social, pois colaboram com o governo em todas as suas esferas, atuando como verdadeiros agentes arrecadadores.

“Outra atribuição do contabilista é a de revisor de contas. Funcionam também, como auditores externos, verificando se as contas estão em ordem. Devem conhecer a legislação fiscal, comercial e do trabalho e ter conhecimentos teóricos e práticos sobre estatística, economia, matemática, administração, recursos humanos e direito. Cada vez mais é imprescindível o uso da informática e de novas tecnologias, obrigando estes profissionais a investirem em sua capacitação, bem como na educação continuada”, conclui Izalci.

O requerimento da homenagem é subscrito pelos senadores Jean Paul Prates (PT-RN), Flávio Arns (Podemos-PR), Chico Rodrigues (União-RR), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Nelsinho Trad (PSD-MS), Roberto Rocha (PTB-MA) e pela senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).