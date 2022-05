Sessão solene do Congresso vai homenagear Dia do Líder Comunitário

O Congresso Nacional vai realizar uma sessão solene nesta segunda-feira (16), às 15h, para comemorar o Dia Nacional do Líder Comunitário. O requerimento (REQ 5/2022) para a homenagem foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e pelo deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-SP).

O senador e o deputado lembram que a Lei 11.287, de 2006, estabelece o dia 5 de maio como o Dia Nacional do Líder Comunitário. A data tem como objetivo homenagear a pessoa responsável pelo intermédio entre a sociedade civil e a gestão pública.

Segundo o requerimento, o líder comunitário é a mais legítima autoridade popular, pois emerge do próprio núcleo comunitário onde reside, desenvolvendo um trabalho social e político, manifestando o desejo das pessoas de sua região.

O texto ainda aponta a importância do líder comunitário, por fazer a ponte entre as autoridades e as necessidades do povo, facilitando o trabalho do Executivo e do Legislativo, ao traduzir a vontade comunitária mediante várias iniciativas.