Subcomissão volta a debater crise na educação causada pela pandemia

A subcomissão que debate saídas para a crise na educação causada pela pandemia de covid-19 volta a se reunir nesta segunda-feira (16), a partir das 10h. O colegiado ouvirá, em videoconferências, o professor Naércio Menezes Filho, vinculado ao Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), e o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia.

Na pauta, a continuidade da retomada das aulas presenciais, com foco na garantia de acesso à educação a todos na faixa etária obrigatória. A ampliação do acesso nas demais etapas, com prioridade na busca ativa a alunos que abandonaram os estudos — a chamada evasão escolar — é outro foco da reunião.

Vinculada à Comissão de Educação (CE), a subcomissão é presidida por Flávio Arns (Podemos-PR) e tem Zenaide Maia (Pros-RN) como relatora.

O público pode participar da audiência pública enviando comentários e perguntas, por meio do Portal e-Cidadania (veja abaixo). Os comentários e perguntas serão lidos durante o debate, podendo ser respondidos por senadores e especialistas.