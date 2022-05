Abolição da escravatura no Brasil foi tardia, diz Confúcio Moura

Em pronunciamento nesta quinta-feira (12), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) relembrou a data da abolição da escravatura no Brasil, em 13 de maio de 1888, e ressaltou que o fim do trabalho escravo no país foi tardio. Confúcio destacou casos recentes de preconceito racial em jogos de futebol e nas escolas.

Confúcio afirmou que a melhor maneira de evitar o racismo estrutural é por meio da educação, com escola de qualidade e inclusiva para todos.

— Isso é fundamental para a gente combater o preconceito racial. Isso é indispensável. Levar a dignidade, a cidadania e os direitos que não foram oferecidos no momento certo da abolição da escravatura — disse.

O senador destacou ainda que o povo brasileiro é mestiço, formado pela mistura do branco, do índio e do negro.