Para Paim, governo deve usar lucros da Petrobras para conter alta no preço dos combustíveis

O senador Paulo Paim (PT-RS) manifestou, em pronunciamento nesta quinta-feira (12), preocupação com a declaração do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, de que pretende iniciar estudos para privatizar a Petrobras.

Paim lamentou que a medida conte com o aval do governo federal. Na opinião dele, no lugar de vender sua participação acionária na companhia, o governo deveria apoiar a aprovação do PL 1.472/2021, que cria um fundo de estabilização dos preços, a partir dos lucros recebidos pela União como acionista da Petrobras.

Segundo Paim, não é admissível que o consumidor pague mais de R$ 7 pelo litro da gasolina e do diesel, enquanto a Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano.

— O Senado aprovou o projeto do fundo de compensação, para segurar a alta do petróleo. Está na Câmara. A Câmara tem de apreciar a matéria. Enfim, privatizar a Petrobras é fazer gol contra o Brasil. Essa empresa pública é patrimônio do povo brasileiro. Ela é fundamental e necessária ao extremo, eu diria, para o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Brasil — disse.

O senador ainda citou dados de pesquisa do PoderData em que 54,5% dos brasileiros disseram ser contrários à privatização da Petrobras. Para os entrevistados, não há motivo para vender uma empresa eficiente, localizada num país com muito petróleo. Eles apontaram ainda que o setor gera emprego e renda para o Brasil.

Paim lembrou também que, na Bahia, depois da privatização da Refinaria Landulpho Alves, os baianos passaram a pagar até 35% a mais pelo combustível.

— A Refinaria Alberto Pasqualini, lá em Canoas (RS), está também na mira. O que acontece? Compram a preço vil, demitem trabalhadores e aumentam abusivamente os preços — denunciou.

Audiência pública sobre o 13 de maio

O senador Paulo Paim aproveitou para informar que, nesta sexta-feira (13), às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos vai realizar uma audiência pública interativa com o tema Democracia e direitos humanos: 13 de maio, refletir e agir.

— A importância desse tema, num país como o nosso, onde o preconceito e o racismo são tão fortes, é a chamada abolição não conclusa — afirmou.