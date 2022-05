Kajuru critica Bolsonaro e alta do preço dos combustíveis

Para o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), as trocas feitas por Bolsonaro na presidência da Petrobras são apenas para "melhor encenar o jogo de faz de conta depois das ácidas críticas publicadas” - Roque de Sá/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou, em pronunciamento nesta quinta-feira (12), a alta do preço dos combustíveis no Brasil. O senador afirmou que em três anos e meio de governo Bolsonaro, o valor aumentou por volta de 78%.

— Que providências toma o maior responsável pela condução da economia do país? Vai para as redes sociais esbravejar contra os seguidos reajustes, fingindo que nada tem a ver com isso — disse.

De acordo com o senador, Bolsonaro classificou o lucro da Petrobras como "estupro" e disse que a empresa não pode aumentar o preço dos combustíveis. Kajuru ressaltou que a União é detentora de 36,7% das ações da Petrobras e recebeu R$ 38,1 bilhões em dividendos dos resultados financeiros da empresa no ano passado.

Para o senador, as trocas feitas por Bolsonaro na presidência da estatal são apenas para "melhor encenar o jogo de faz de conta depois das ácidas críticas publicadas”.