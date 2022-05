CDH promove audiência pública para debater democracia e direitos humanos

O senador Paulo Paim (PT-RS) foi o autor do requerimento - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) promove, nesta sexta-feira (13), às 10h, uma audiência pública interativa para debater a democracia e os direitos humanos. Foram convidados oito especialistas com atuação na área, entre eles, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Gonçalves foi o presidente da Comissão de Juristas de Combate ao Racismo no Brasil, instalada na Câmara dos Deputados, em 2021.

O senador Paulo Paim (PT-RS) é o autor do requerimento (RQS 5/2020), que pede a promoção de um “ciclo de audiências públicas sobre democracia e direitos humanos".

Além do ministro, foram convidados para a reunião os seguintes especialistas:

Joseanes Lima dos Santos, representante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal;

Nilma Lino Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial;

Flávia Fernanda Costa, advogada e secretária geral do coletivo Pretas e Pretos em RelGov;

Bico Rodrigues, coordenação nacional de articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ);

Douglas Belchior, membro da Coalizão Negra por Direitos;

Rita Cristina de Oliveira, defensora pública federal e coordenadora do Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais da Defensoria Pública da União (DPU);

Martvs Chagas, secretário nacional de Combate ao Racismo do PT e ex-ministro da Igualdade Racial.

Por Mateus Souza, sob supervisão de Sheyla Assunção