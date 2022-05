Aprovado título de Capital Nacional da Moda Infantil a Gaspar (SC)

O projeto recebeu parecer favorável do senador Jorginho Mello (PL-SC). - Geraldo Magela/Agência Senado

O município catarinense de Gaspar passará a ostentar o título de Capital Nacional da Moda Infantil, com a aprovação do projeto de lei, nesta quinta-feira (12) pela Comissão de Educação (CE) do Senado, e que segue para sanção presidencial.

O PL 4319/2019, iniciado e já aprovado na Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Jorginho Mello (PL-SC).

Gaspar, que faz parte do polo têxtil de Blumenau, sedia mais de 1,3 mil estabelecimentos fabris, entre indústrias de confecções de vestuário, facções e tecelagens, gerando mais de 8 mil empregos diretos. A produção é concentrada na moda infantil e para bebês. Em 2018, foram fabricadas 1,5 bilhão de peças.

“A pujança desse nicho produtivo reflete-se no fato de que Gaspar apresenta, atualmente, a 15ª maior movimentação econômica de todo o estado”, ressaltou Jorginho Mello, que acrescentou já ter morado em Gaspar. O relator afirmou ainda que o turismo de compras, negócios e eventos na cidade tem experimentado crescimento expressivo, inclusive com a criação da Rota da Moda Infantil.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) pediu a palavra para elogiar a proposta. Ressaltou seu vínculo familiar com a cidade — sua sogra, explicou, é de Gaspar — e contou uma anedota sobre seus habitantes:

— Destaco que o gasparense é popularmente denominado "quebra-tigela", por força de uma lenda relacionada a um desentendimento em uma partida de futebol contra um time de Blumenau. Brincadeiras à parte, Gaspar tem muitos outros atributos, mas esse título de Capital da Moda Infantil é absolutamente devido e o peso econômico dessa atividade no município torna muito meritória a aprovação do projeto — afirmou.