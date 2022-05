Senado fará debate sobre trânsito para marcar a campanha Maio Amarelo

O Senado fará sessão de debates temáticos para discutir os impactos da violência no trânsito e as possíveis soluções para um trânsito seguro. O pedido para a sessão de debates, feito pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e outros 16 senadores, foi aprovado nesta quarta-feira (11), em plenário. Ainda não foi marcada a data do debate.

No requerimento para o debate, Fabiano Contarato lembrou que o movimento internacional Maio Amarelo busca a conscientização sobre o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. “Em 2020, segundo informações colhidas no DataSUS, o Brasil registrou 33.716 mortes decorrentes de acidentes de transporte”, disse o senador do texto.

De acordo com o senador, o alto patamar de vítimas fatais no trânsito é uma realidade brasileira que precisa ser enfrentada e debatida. Para ele, o Senado é um ambiente ideal para coordenar debates com órgãos governamentais, organizações não governamentais e sociedade a respeito da segurança viária.